Певица Маша Распутина без сожаления рассказала о смерти бывшего мужа на телешоу

Москва, 13 мая. Певица Маша Распутина рассказала, как ушел из жизни ее первый супруг, продюсер Владимир Ермаков. Артистка совсем не сожалеет о смерти бывшего мужа.

В середине 1980-х Распутина родила от Ермакова дочь Лидию, но брак они зарегистрировали только через несколько лет после рождения ребенка. Однако семейная жизнь пары оказалась недолгой — они развелись из-за измены продюсера.

Дочь Распутиной в детстве была обычным ребенком, но с возрастом у нее проявились тревожные симптомы ментального нарушения. Лидия Ермакова проходила лечение в специализированной клинике. Воспользовавшись состоянием дочери, продюсер смог настроить девушку против матери.

В итоге Ермаков отправил дочь в специализированное учреждение, в котором она провела десять лет, передает «СтарХит». Продюсер почти не навещал девушку. После такого Распутина не может позитивно отзываться о бывшем муже, умершем на телешоу.

«Он сдох в эфире какой-то программы. < ...> Ему там не доплатили какую-то сумму, около 100 долларов, и он начал скандалить. Так и умер с пеной у рта. Как жил подло, так и умер», — без сожаления рассказала певица.

Сейчас Распутина замужем за бизнесменом Виктором Захаровым. Он сообщил в интервью ФАН, что исполнительница посвятила себя семье и выступает только ради удовольствия.