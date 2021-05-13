NI: новейший американский авианосец готовится к столкновению с российским флотом

Вашингтон, 13 мая. Полуторагодовая программа испытаний американского атомного авианосца «Джеральд Р. Форд» сильно отличалась от аналогичных процедур на других авианесущих кораблях ВМС США.

Причины подобного расхождения анализируют авторы американского издания The National Interest (NI), пересказ их тезисов представлен «ПолитРоссией». Авторы статьи отмечают, что моряки авианосца тренировали навыки отражения ракетных атак, залпов торпед субмарин условного противника и масштабные налеты ударных БПЛА.

«Экипаж нового авианосца типа «Джеральд Р. Форд» во время испытаний применил ракеты RIM-116 и Sea Sparrow, а также воспользовался зенитным артиллерийским комплексом Phalanx Mk-15», — подчеркивают авторы NI.

По их мнению, новейший американский авианосец готовится к столкновению с сильным и хорошо оснащенным противником, в качестве которого может выступать российский военно-морской флот. Иначе трудно объяснить, зачем морякам этого новейшего корабля отрабатывать отражение ракетных и торпедных атак, а летчикам авиакрыла тренироваться в умении массированного и экстренного взлета с палубы, резюмируют обозреватели NI.

Ранее сообщалось, что американский атомный авианосец «Джон С. Стейниц» был поставлен в док на четырехлетний капитальный ремонт.