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Войска РЭБ отбили атаку диверсантов в ходе учений под Хабаровском

Армия
Войска РЭБ отбили атаку диверсантов в ходе учений под Хабаровском
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Хабаровск, 13 мая. В Хабаровском крае состоялись учения войск радиоэлектронной борьбы, в рамках которых военнослужащие готовились к конкурсу «Электронный рубеж».

В ходе маневров бойцы соревновались в тактико-специальной, автомобильной, технической, огневой и физической подготовке. Кроме того, бойцы выполнили задания по военной топографии.

В рамках финального этапа учений военнослужащие отразили атаку диверсантов, которые напали на колонну комплексов РЭБ. Бойцы успешно отразили атаку условного противника, используя стрелковое оружие, после чего продолжили развертывание систем радиоэлектронной борьбы.

Ранее мотострелки Западного военного округа взяли штурмом береговые укрепления противника на учениях в Ленобласти. На первом этапе маневров мотострелки отработали элементы подготовки техники к преодолению водных преград, после чего осуществили штурм укреплений неприятеля.

россия учения военные
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