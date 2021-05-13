Звезда TikTok Дина Саева сняла ролик, в котором рассказала о семейных трагедиях

Москва, 13 мая. Популярный блогер Дина Саева опубликовала на YouTube-канале пронзительный ролик под названием «Коснуться смерти», в котором откровенно рассказала о смерти отца и нерожденном брате.

В шестиминутном ролике под названием «Коснуться смерти» она поведала о трагических событиях, произошедших в период с 2019 по 2021 годы. За это время на семью Дины Саевой одна за другой валились беды. Сначала мать звезды потеряла ребенка — у нее случился выкидыш на ранних сроках беременности. По признанию блогера, она до сих пор не может пережить это, ведь с нетерпением ждала встречи с братиком.

Спустя время у звезды умер отец. Боль от потери только усилилась после того, как Дине Саевой пришлось сделать нелегкий выбор. Незадолго до трагедии ей предложили проект, который сулил ее семье хорошие деньги.

«Самое страшное — это выбор. Мне пришлось сделать в этот раз совершенно другой выбор — съемки проекта или похороны отца», — призналась звезда TikTok.

После всех событий у блогера начались проблемы с эмоциональным состоянием. Она начала принимать антидепрессанты, однако с каждым днем ей становилась только хуже. По словам Саевой, в какой-то момент она осознала, что должна взять себя в руки ради младшей сестренки Мадины.

На прошлой неделе звезда дала большое интервью телеведущей Ксении Собчак, в котором призналась, что не раз переживала очень трудные эмоциональные периоды, а однажды чуть было не свела счеты с жизнью.