Светлана Лобода заявила, что была сложным ребенком

Москва, 13 мая. Популярная певица Светлана Лобода с задором проводила время в детстве. По мнению артистки, ее детство было лучше, чем у современных подростков.

Артистка с трепетом рассказала журналистам о детстве, когда была на премьере фильма «Прабабушка легкого поведения». Знаменитость назвала себя «сложным ребенком» и объяснила, почему так считает.

«Энергии было много, мы играли в войнушку, лазили по деревьям, веселились. У нас не было соцсетей, мобильных телефонов. Мне кажется, у нас детство было намного лучше, чем у наших детей», — сказала Лобода в разговоре с изданием «Собеседник.ру».

Поп-исполнительница в апреле была на Московском международном кинофестивале и в разговоре с ФАН рассказала о своих родственниках. По словам артистки, ее прабабушка была хулиганкой. О родственнице она вспомнила, когда посмотрела новую картину с Александром Реввой в главной роли.

История фильма «Прабабушка легкого поведения» разворачивается в 1980 году, когда вся страна следит за событиями Олимпиады. Как считает знаменитая певица, даже к серьезным событиям можно подходить с юмором.