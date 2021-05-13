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Распространение фейков после трагедии в Казани обсудили в программе «Время покажет»

Происшествия
Распространение фейков после трагедии в Казани обсудили в программе «Время покажет»
Федеральное агентство новостей  /  Камиль Джабраилов

Казань, 13 мая. События в гимназии шокировали общественность. В то же время нашлись злоумышленники, которые воспользовались этим для создания фейков. Свое мнение по этому поводу выразили эксперты.

Руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко в программе «Время покажет» подчеркнул, что следует учитывать, было ли распространение фейка с умыслом или нет.

Юрист и правозащитник Михаил Конев выразил солидарность с Осташко. По его мнению, если фейк распространялся неумышленно, то человека не следует привлекать к уголовной ответственности.

Военный эксперт Владислав Шурыгин провел в данном случае аналогию с ДТП. Он отметил, что если автомобиль занесло и он сбил человека, то водитель оказывается на скамье подсудимых. С фейками должно быть так же. Шурыгин добавил, что правоохранительные органы должны искать первоисточник ложной информации. За наступление последствий от фейков должна быть ответственность.

Юрист Дмитрий Липин отметил, что правоохранители могут отследить цепочку распространения фейка. Он предлагает и административную, и уголовную ответственность. По мнению Липина, в сложившихся условиях УПК РФ необходимо пересмотреть.

Осташко обратил внимание, что пранкер Вольнов глумился после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня». Правосудие по данному факту заняло длительный срок.

Врач-психотерапевт высшей категории Александра Федорович ранее прокомментировал бойню в казанской гимназии, где были убиты девять человек. Он выступил за введение психологических паспортов, сообщал ФАН.

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