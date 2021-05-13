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Весь мир
Парламент Черногории принял поправки к закону о прокуратуре
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Парламент Черногории принял поправки к закону о прокуратуре

Весь мир
Парламент Черногории принял поправки к закону о прокуратуре
 /  Федеральное агентство новостей

Подгорица, 13 мая. Сегодня в парламенте Черногории депутаты правящего большинства приняли поправки к закону «О государственной прокуратуре». «За» проголосовал 41 парламентарий, оппозиция на голосовании не присутствовала. Депутаты от Демократической партии социалистов (ДПС), возглавляемой нынешним президентом Мило Джукановичем, и большинство их бывших партнеров по коалиции покинули дебаты, недовольные тем, что принятие поправок не было отложено.

Ранее ДПС потребовала, чтобы переговоры о назначении руководителей судебной системы были начаты в ближайшие 20 дней, если парламентское большинство не проголосует по предложению о внесении изменений в данный закон. По словам представителей «Демократического фронта», изменению нормативного документа препятствовали и представители посольств некоторых стран Запада.

Однако сегодня в Закон о государственной прокуратуре, которая ранее была в стране «четвертой властью» под практически полным контролем партии Джукановича (ДПС) и использовалась в качестве орудия борьбы с инакомыслящими, были внесены существенные правки для предотвращения подобных злоупотреблений. Это большая победа противников режима Джукановича.

Принятие поправок к данному закону было одним из ключевых пунктов предвыборной программы блока «Демократический фронт», который многие годы бескомпромиссно противостоял диктатуре президента страны.

В Закон о государственной прокуратуре было внесено 24 поправки. Они предусматривают, что срок полномочий членов действующего Прокурорского совета, в который ранее избирались сотрудники прокуратуры, будет прекращен путем провозглашения нового. Далее будет назначен и другой исполняющий обязанности Верховного государственного прокурора вместо скандально известного Миливое Катнича, инициатора ряда сфабрикованных уголовных дел — в частности, дела о «госперевороте», якобы организованного ГРУ.


Парламент Черногории принял поправки к закону о прокуратуре
Федеральное агентство новостей  / 

Парламентское большинство предложило новые поправки к Закону в апреле, после того как предыдущая версия изменений (наряду с предложенным законопроектом по борьбе с организованной преступностью) не получила одобрения Венецианской комиссии.

В понедельник комиссия представила заключение по доработанному предложению о внесении изменений в Закон о прокуратуре, в котором высоко оценила прогресс по сравнению с мартовским решением, но вновь предупредила о возможной политизации Прокурорского совета.

По словам представителей Венецианской комиссии, они ожидают, что возможную политизацию совета смягчат защитные меры, содержащиеся в измененном Законе. Члены Прокурорского совета не могут быть бывшими государственными служащими, занимать руководящие партийные должности или иметь родственные связи с правительственным чиновникам и сотрудниками прокуратуры.

Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич в своем видеообращении заявил, что поправки к нормативному акту является признаком того, что Черногория движется к установлению в стране верховенства права.

По словам премьер-министра, это приведет к тому, что уголовные дела о преступлениях режима Джукановича, которые «до сих пор хранили те, кто сотворил многочисленные правонарушения», будут наконец-то «извлечены из-под сукна» и расследованы.

Ситуацию с долгожданным принятием поправок к Закону о государственной прокуратуре корреспонденту международной редакции Федерального агентства новостей прокомментировал Милан Кнежевич, один из лидеров «Демократического фронта» и председатель «Демократической народной партии». В 2016 году, его вместе с соратником по ДемФронту Андрией Мандичем пытались обвинить в попытке госпереворота.


Парламент Черногории принял поправки к закону о прокуратуре
Федеральное агентство новостей  / 


«Из сегодняшних поправок закона создаются основы, которые освободят организацию от коррумпированных и связанных с организованным криминалом прокуроров.  Теперь она может вступить в борьбу против всех видов организованной преступности и коррупции, которые тормозят Черногорию на пути к интеграции в Евросоюз.

Более чем очевидно, что до сегодняшнего дня прокуратура и ее руководство использовались в качестве «кнута», и фактически являлись механизмом Демократической партии социалистов и Мило Джукановича в борьбе против политических оппонентов. В 2016 году с помощью инсценировки «попытки госпереворота» прокуратура дала возможность ДПС получить парламентское большинство и оставаться у власти еще четыре года.

Нашей целью было создать независимую прокуратуру, которая будет работать исключительно в соответствии с Конституцией и законом. А на тех, кто нарушал законодательство, пользуясь своим служебным положением, будут заведены уголовные дела», — подчеркнул Кнежевич

прокуратура черногория закон
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