Минобороны России получило первую партию улучшенных установок «Акация»

Москва, 13 мая. Производитель передал в распоряжение Минобороны России первую партию модернизированных самоходных артиллерийских установок 2С3М «Акация».

«Акация» получила улучшенную систему связи, автоматика базируется исключительно на комплектующих и приборах российского производства. САУ полностью оснащены запасными частями, инструментами и прочими принадлежностями. Конструкторы разместили на боевых машинах автоматизированную систему прицеливания и ведения огнем.

Специальные цифровые приборы и система навигации по спутниковому сигналу значительно повышают вероятность поражения неприятеля и возможность уклониться от контрбатарейного огня. Дальность выстрела активно-реактивными снарядами превышает 20 километров. Допускается применение боеприпасов с лазерным целенаведением.

ВС России активно применяют артиллерию во время учений. СМИ ранее сообщили, что реактивные и ствольные установки применялись во время совместных учений России и Таджикистана.