Сургутские полицейские спасли жизнь задыхающемуся ребенку

Сургут, 13 мая. Юный житель города во время поездки на автомобиле с родителями начал задыхаться и едва не умер. Он выжил благодаря действиям неравнодушных сотрудников дорожно-патрульной службы.

Родители подъехали к патрульной машине и попросили инспекторов сопроводить их до больницы, чтобы спасти маленького сына. Представители правоохранительных органов откликнулись на просьбу и довезли семью и ребенка до ближайшей клиники.

Мальчика передали врачам, его тут же отправили в реанимационное отделение. Позже юного пациента выписали из медучреждения, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Опекуны поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за спасение ребенка. Малыш получил от правоохранителей памятный подарок — игрушку в виде гаража с машиной ДПС.

ФАН сообщал, что полицейские Иркутска на ночном дежурстве помогли роженице быстрее попасть в больницу.