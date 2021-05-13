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Александр Васильев назвал возможную причину скандального поведения Моргенштерна

Шоу-бизнес
Александр Васильев назвал возможную причину скандального поведения Моргенштерна
instagram.com  /  @morgen_shtern

Москва, 13 мая. Историк моды и ведущий шоу «Модный приговор» Александр Васильев предположил, почему рэпер Моргенштерн демонстрирует скандальное и вызывающее поведение.

Васильев пообщался с Моргенштерном на шоу «Давай поженимся!». Из-за внешнего сходства звезд в Сети даже распространилась шутка, что рэпер якобы является сыном историка моды. По мнению телеведущего, музыканту как раз не хватало мужской руки в воспитании.

«Может быть, если бы у него была отцовская опека и надзор, он бы вырос нормальным мальчиком», — сказал Васильев в интервью на YouTube-шоу «Стрелец-молодец».

Как отметил историк моды, Моргенштерн не умеет вести себя ни за столом, ни с людьми. Телеведущий даже сравнил рэпера с Маугли. Васильев также предположил, что у музыканта есть какие-то проблемы с девушками, пишет «Вечерняя Москва». Ведущий «Модного приговора» пояснил, что Моргенштерн общается с представительницами противоположного пола на ты и бестактно спрашивает их о девственности.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ранее заявила об отмене концерта Моргенштерна в Петербурге. По ее словам, родительские организации потребовали отменить выступление из-за пропаганды наркотиков в песнях рэпера.

васильев рэпер моргенштерн
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