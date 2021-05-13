Легендарная Янтарная комната может оказаться на дне Балтики в обломках парохода «Карлсруэ»

Москва, 13 мая. Исследованием места гибели парохода «Карлсруэ» займутся специалисты из Польши. Предполагается, что именно на его борту перевозили Янтарную комнату.

Работы будут проводиться у берегов польского города Гданьск. На дно Балтийского моря опустятся водолазы из сообщества Baltictech. Всего экспедиция запланирована на десять дней, передает издание Daily Mail.

Известно, что судно затонуло 13 апреля 1945 года. Считается, что именно на его борту находилась легендарная Янтарная комната, вывезенная фашистами из Царского села Санкт-Петербурга еще в сентябре 1941 года. Оптимизм касательно потенциальной находки выразил ученый Томаш Стахура.

Театрализованную драму о взятии Кенигсберга и поисках Янтарной комнаты поставили в Калининграде. Авторы спектакля таким образом рассказали зрителям о работе советской разведки в процессе Восточно-Прусской операции.