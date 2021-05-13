Корабли Балтфлота провели комплексные учения с боевыми стрельбами в Финском заливе

Санкт-Петербург, 13 мая. Экипажи кораблей Ленинградской военно-морской базы провели артиллерийские стрельбы по мишеням-имитаторам «вражеских» судов и средств воздушного нападения в Финском заливе.

В комплексных учениях были задействованы малые противолодочные корабли «Казанец» и «Урегной», базовый тральщик «Павел Хенов» и рейдовые тральщики «РТ-57» и «РТ-258», согласно сообщению штаба Балтийского флота.

«Стрельбы выполнялись экипажами в рамках учений по розыгрышу артиллерийского боя с надводными кораблями условного противника, а также по ведению боя с одиночным кораблем и средствами воздушного нападения», — сказано в опубликованном релизе.

Кроме того, в ходе учений была отработана постановка минных заграждений, а также обнаружение и слежение за подводными лодками условного противника.

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