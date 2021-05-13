Силуанов отметил выравнивание ситуации с бюджетами российских регионов

Москва, 13 мая. Ситуация с бюджетами субъектов России выравнивается, отмечается рост доходов у подавляющего большинства, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Также глава Минфина обозначил снижение общего объем долга российских регионов на 3% в начале текущего года — до 25% от их суммарного дохода. Темп прироста доходов составил 18% к уровню прошлого года. В сравнении с доковидным 2019 годом, показатель составляет 10%, сообщил Силуанов в эфире телеканала «Россия-24».

Положительные результаты фиксируются в 79 из 85 субъектов. Если оценивать общую сбалансированность, то ситуация тоже неплохая — профицит составляет почти 0,5 трлн рублей, что почти в два раза больше, чем в 2020 году. Кроме того, выросли расходы регионов — на 14% с начала года.

«Эти цифры готовят о том, что ситуация нормализуется. И это правильно», — отметил министр.

По словам Силуанова, главная задача сейчас — более справедливая реформация системы межбюджетных отношений.

В Минфине РФ в четверг предложили конкретизировать правила налогообложения доходов иностранных компаний.