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Общество
Инна Чурикова оценила возможность возвращения Дроздовой в «Современник»
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Инна Чурикова оценила возможность возвращения Дроздовой в «Современник»

Общество
Инна Чурикова оценила возможность возвращения Дроздовой в «Современник»
wikipedia.org  /  Kremlin.ru / CC BY 4.0

Москва, 13 мая. Народная артистка СССР Инна Чурикова высказалась об увольнении актрисы Ольги Дроздовой из театра «Современник». Она поддержала коллегу в ее решении об уходе.

Чурикова хорошо знает семью Дроздовой и ее мужа, актера Дмитрия Певцова. Именно супруг актрисы публично сообщил, что его жена уходит из театра и из актерской профессии из-за трудностей с сыном-подростком.

«Откровенно говоря, дороже сына нет ничего на свете. Я думаю, что Ольга очень талантлива, и знает, что делает», — прокомментировала ситуацию Чурикова.

Ольга Дроздова

По словам народной артистки, Дроздова и Певцов преподают, воспитывают молодых актеров и занимаются другими делами. Чурикова также оценила возможность возвращения Дроздовой на сцену «Современника».

«Я считаю, что это непременно временно, потому что наши дети тоже растут и мужают. И Ольга вернется», — отметила актриса в комментарии «Телепрограмме».

Уход Дроздовой из «Современника» ранее прокомментировал актер Станислав Садальский, служивший в этом театре девять лет. По его мнению, артистку заставила уволиться сложившаяся в учреждении «специфическая ситуация».

чурикова современник дроздова
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