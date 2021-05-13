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MW: Ирак может заменить американские истребители F-16 на российские самолеты

Армия
MW: Ирак может заменить американские истребители F-16 на российские самолеты
wikipedia.org  /  Senior Airman Jordan Castelan / Public Domain

Вашингтон, 13 мая. Иракским ВВС в скором времени может потребоваться замена своих основных истребителей F-16 в связи с невозможностью их технического обслуживания, пишут американские СМИ.

Статью об этом опубликовало американское издание Military Watch, ее пересказ представлен «ПолитРоссией». Авторы материала отмечают, что в распоряжении иракских ВВС имеется 34 самолета F-16IQ, но их эксплуатацией занимаются американские специалисты, которые могут в любой момент покинуть страну.

В подобных условиях руководство Ирака способно полностью отказаться от дальнейшего использования самолетов производства США и сделать выбор в пользу российских истребителей, полагают аналитики MW. По их мнению, на первом этапе иракские ВВС могли бы использовать российские МиГ-29 либо МиГ-35, для получения пилотажных навыков и подготовки персонала к эксплуатации Су-30СМ2 или даже экспортных версий истребителей пятого поколения Су-57.

Ранее сообщалось, почему военные обозреватели из США назвали российский Су-57 «убийственным красавцем».

ирак ввс f-16
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