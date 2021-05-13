Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
13 мая 21:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:05
Армия
Тренировки мотострелков ЗВО под Воронежем попали на видео
21:03
Шоу-бизнес
Певица Маша Распутина без сожаления рассказала о смерти бывшего мужа на телешоу
21:02
Общество
«Зона переговоров». Что кроется за встречей Путина и Байдена?
21:02
Весь мир
День Черноморского флота России: 238 лет на службе Родине
21:02
Армия
NI: новейший американский авианосец готовится к столкновению с российским флотом
21:02
Общество
Трудоустройство инвалидов: от проблем до их решения
21:01
Армия
Войска РЭБ отбили атаку диверсантов в ходе учений под Хабаровском
21:00
Шоу-бизнес
Звезда TikTok Дина Саева сняла ролик, в котором рассказала о семейных трагедиях
20:57
Шоу-бизнес
Светлана Лобода заявила, что была сложным ребенком
20:56
Происшествия
Распространение фейков после трагедии в Казани обсудили в программе «Время покажет»
20:55
Политика
Медведчук помещен под домашний арест
20:53
Весь мир
Российские правозащитники изучат дело сенегальца, убитого Французской полицией
20:53
Общество
Московский зоопарк запустил в соцсетях конкурс по выбору имени для белой медведицы
20:53
Армия
Минобороны России получило первую партию улучшенных установок «Акация»
20:53
Общество
Сургутские полицейские спасли жизнь задыхающемуся ребенку
20:52
Шоу-бизнес
Александр Васильев назвал возможную причину скандального поведения Моргенштерна
20:50
Общество
Легендарная Янтарная комната может оказаться на дне Балтики в обломках парохода «Карлсруэ»
20:49
Армия
Корабли Балтфлота провели комплексные учения с боевыми стрельбами в Финском заливе
20:49
Экономика
Силуанов отметил выравнивание ситуации с бюджетами российских регионов
20:48
Общество
Инна Чурикова оценила возможность возвращения Дроздовой в «Современник»
Все новости

Супруга Александра Цыпкина раскритиковала женщин с зарплатой в 25 тысяч рублей

Шоу-бизнес
Супруга Александра Цыпкина раскритиковала женщин с зарплатой в 25 тысяч рублей
instagram.com  /  @olololnew

Москва, 13 мая. Жена Александра Цыпкина, блогер и экс-модель Оксана Лаврентьева заявила, что это выбор самых женщин — получать мизерную зарплату и постоянно ущемлять себя из-за нехватки средств.

По словам Лаврентьевой, она выросла в бедной семье, а поэтому хорошо знает, что значит постоянно жить в ограничениях. К деньгам супруга известного писателя относится очень серьезно. Оказалось, что перед свадьбой с Цыпкиным она даже настояла на брачном контракте, чтобы «подстраховаться».

«В нем говорится, что каждый получит то, что в браке было приобретено и записано на него. Саша даже предложил оформить на меня авторские права на свои книги. Но я его предупредила, что я человек агрессивный и, в случае чего, он может остаться без своих книг. Так что отказалась от этого предложения», — разоткровенничалась экс-модель в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Сейчас Лаврентьева помимо прочего бизнеса занимается коучингом — она оказывает психологическую помощь. Стоят услуги жены Цыпкина недешево — 100 тысяч рублей. По словам девушки, ее часто попрекают, что она берет за свои консультации сотни тысяч рублей в то время, как многие женщины зарабатывают по 25 тысяч рублей.

«Если кто-то получает так мало — это их выбор. <...> Это их выбор, может, им это нравится. Переезжайте из провинции, смените работу. Найдите богатого мужика», — раскритиковала Лаврентьева женщин с небольшим доходом.

По признанию бывшей модели, когда она только познакомилась с будущим супругом Александром Цыпкиным, то сразу предупредила его, к какому уровню жизни привыкла.

Недавно рэпер Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, рассказал о неожиданном источнике своего дохода. Оказалось, что он зарабатывает основные деньги не в шоу-бизнесе.

зарплата доход лаврентьева цыпкин
Комментировать
Самое популярное
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Общество 247906 12 мая 2021
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Происшествия 226259 11 мая 2021
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Происшествия 205295 11 мая 2021
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Итог вояжа Блинкена в Киев: Украина уходит под управление США ради их торга с Россией
Политика 140996 11 мая 2021
Итог вояжа Блинкена в Киев: Украина уходит под управление США ради их торга с Россией
Соловьев назвал Собчак «недостойным созданием» после ее поста о параде Победы
Общество 108037 11 мая 2021
Соловьев назвал Собчак «недостойным созданием» после ее поста о параде Победы
Все новости / Шоу-бизнес / Супруга Александра Цыпкина раскритиковала женщин с зарплатой в 25 тысяч рублей
Рейтинг@Mail.ru