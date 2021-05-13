Супруга Александра Цыпкина раскритиковала женщин с зарплатой в 25 тысяч рублей

Москва, 13 мая. Жена Александра Цыпкина, блогер и экс-модель Оксана Лаврентьева заявила, что это выбор самых женщин — получать мизерную зарплату и постоянно ущемлять себя из-за нехватки средств.

По словам Лаврентьевой, она выросла в бедной семье, а поэтому хорошо знает, что значит постоянно жить в ограничениях. К деньгам супруга известного писателя относится очень серьезно. Оказалось, что перед свадьбой с Цыпкиным она даже настояла на брачном контракте, чтобы «подстраховаться».

«В нем говорится, что каждый получит то, что в браке было приобретено и записано на него. Саша даже предложил оформить на меня авторские права на свои книги. Но я его предупредила, что я человек агрессивный и, в случае чего, он может остаться без своих книг. Так что отказалась от этого предложения», — разоткровенничалась экс-модель в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Сейчас Лаврентьева помимо прочего бизнеса занимается коучингом — она оказывает психологическую помощь. Стоят услуги жены Цыпкина недешево — 100 тысяч рублей. По словам девушки, ее часто попрекают, что она берет за свои консультации сотни тысяч рублей в то время, как многие женщины зарабатывают по 25 тысяч рублей.

«Если кто-то получает так мало — это их выбор. <...> Это их выбор, может, им это нравится. Переезжайте из провинции, смените работу. Найдите богатого мужика», — раскритиковала Лаврентьева женщин с небольшим доходом.

По признанию бывшей модели, когда она только познакомилась с будущим супругом Александром Цыпкиным, то сразу предупредила его, к какому уровню жизни привыкла.

Недавно рэпер Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, рассказал о неожиданном источнике своего дохода. Оказалось, что он зарабатывает основные деньги не в шоу-бизнесе.