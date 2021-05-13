Проект закона о переходе на электронный документооборот подготовлен в МЭР

Москва, 13 мая. Благодаря переходу на электронный документооборот бизнес-отрасль России сможет сэкономить миллиарды рублей, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

Соответствующий законопроект министерство разработало в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и Общенационального плана восстановления экономики. Документ одобрен в Кабмине РФ для внесения в Госдуму. Целью инициативы является регулирование создания юридически значимых электронных дубликатов бумажных документов и формирование правовых основ для долговременного хранения документов в электронном виде.

Бизнес и органы власти смогут переводить большое количество документов в электронный вид, при этом будет сохранена полная юридическая значимость оригинала. Это положительно отразится на ускорении бизнес-процессов, потому что при переводе документа из бумаги в «цифру» среднее время работы сотрудника организации снижается в пять раз.

Предпринимательская отрасль готова к внедрению данного нововведения, передает пресс-служба слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

В Госдуме анонсировали внесение законопроекта об обязанностях иностранных IT-компаний.