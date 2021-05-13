Дочь Валерии неожиданно переехала за границу

Москва, 13 мая. Дочь популярной певицы Валерии Шена (урожденная Анна Шульгина) перебралась жить из России за границу. Для знаменитости переезд дочери стал неожиданностью.

Дочь у Валерии родилась, когда она была в браке с продюсером Александром Шульгиным. При рождении девочка получила имя Анна, но потом сменила его на Шена. Как сейчас живет наследница знаменитости, рассказала сама певица в разговоре с журналистами.

Старшие дети Валерии Шена и Артемий живут в Европе, а младший сын Арсений, который осчастливил мать внучкой, остался в России. Артистка не контролирует жизнь детей и не помогает им финансово.

«Я не вмешиваюсь: главное, они счастливы, пусть живут, как хотят!» — сказала певица в разговоре с Kp.ru.

Артемий живет в Европе с момента окончания учебы, а вот переезд сестры стал полной неожиданностью. Дело в том, что большинство кадров девушки в Instagram были опубликованы с геолокацией Москва.

В начале этого года Валерия впервые стала бабушкой. У ее младшего сына и его супруги родилась дочь, которую назвали Селин. Певица души не чает в малышке и с удовольствием нянчится с ребенком.