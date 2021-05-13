Француз Мбаппе стал самым дорогим футболистом мира по версии KPMG

Париж, 13 мая. Сотрудники аналитической компании KPMG представили список самых дорогих футболистов мира, который возглавил Килиан Мбаппе.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе занял первое место в списке самых дорогих игроков планеты. Аналитики компании KPMG оценили его стоимость в 189 миллионов евро. Соответствующая сумма сложилась из нескольких факторов, среди которых статус футболиста, срок его контракта и текущая форма.

Второе место в списке самых дорогих игроков мира занял норвежский форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд. На третьей строчке расположился англичанин Гарри Кейн, выступающий за «Тоттенхэм Хотспур». В топ-5 также попали Маркус Рашфорд и Рахим Стерлинг.

Ранее стало известно, что Гарри Кейн может перейти в каталонскую «Барселону». Нападающий изъявил желание выступать за клуб, играющий в Лиге чемпионов.