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Кай Метов показал располневшую Машу Распутину в день рождения певицы

Шоу-бизнес
Кай Метов показал располневшую Машу Распутину в день рождения певицы
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 13 мая. Популярный в 90-х годах певец Кай Метов поздравил свою коллегу Машу Распутину с днем рождения, однако многие пользователи Сети посчитали , что лучше бы он не чествовал подругу.

Исполнительнице хитов «Отпустите меня в Гималаи» и «Роза чайная» Маша Распутина 13 мая отметила свой день рождения — ей исполнилось 57 лет. С самого утра артистку поздравляют многочисленные поклонники и звездные коллеги.

Не остался в стороне и Кай Метов, с которым певицу связывают годы крепкой дружбы. На своей странице в Instagram исполнитель посвятил трогательный пост имениннице и опубликовал несколько фотографий с ней. Один из снимков был архивным — артисты позируют в обнимку после совместного концерта. На другом же, который явно был сделан совсем недавно, Кай Метов и Распутина позируют в студии звукозаписи.

«Маша, поздравляю тебя с днем рождения! Будь счастлива!!! Будь здорова и любима!!! Всех тебе благ!!!» — пожелал Кай Метов.

Внешний вид Маши Распутиной шокировал ее поклонников. Они отметили, что звезда явно набрала лишний вес, а облегающая одежда только подчеркивает изменения в ее фигуре. Однако вся критика досталась Каю Метову, которого осудили за такое «унизительное» поздравление подруги.

«Боже, что с Машей на втором фото? Кай Метов не поздравил, а унизил!»;

«Какая-то распухшая Маша. Второй снимок просто ужас!»;

«Распутина как баба на чайник. Лучше бы не выкладывал», — высказались пользователи Сети.

Супруг Маши Распутиной, бизнесмен Виктор Захаров в эксклюзивном интервью ФАН рассказал, что певица сейчас выступает ради удовольствия, а все остальное время посвящает семье.

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