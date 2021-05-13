Ученый объяснил, как России удается бороться с коронавирусом без жестких локдаунов

Москва, 13 мая. Традиционные «советские» подходы к проведению противоэпидемических мероприятий сдерживают пандемию коронавируса в России, заявил профессор Владимир Петров.

Введенные в России меры по нераспространению коронавируса позволяют жителям страны справляться с пандемией гораздо успешнее других стран. Специалистам удается держать распространение заболевания под контролем. Эти мероприятия способствуют благоприятному течению эпидпроцесса в России последние полгода, предположил член правления Национального научного общества.

Массовая вакцинация может значительно снизить распространение COVID-19 в России, однако одной этой меры недостаточно. Петров посоветовал россиянам регулярно принимать поливитамины для поддержания иммунитета, сообщает «Царьград».

Вакцинация от коронавируса трети жителей России позволит уменьшить показатели заражаемости инфекцией в России, заявила биолог Анча Баранова. Прививки от COVID-19 сделали около 10% россиян.