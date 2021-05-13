Иностранные инвесторы вывели из ОФЗ России 130 млрд рублей за апрель

Москва, 13 мая. Доля зарубежных инвестиций в облигациях федерального займа (ОФЗ) стала ниже на 1,4% за прошедший месяц.

Иностранные инвесторы составляли 18,8% от общего объема госдолга России. Такие данные приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу национального финансового регулятора.

«Доля вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ в апреле снизилась, а объем вложений сократился на 130 млрд рублей», — сообщили в Центробанке РФ.

Пресс-служба Центрального банка России также сообщила, что участие зарубежных инвесторов в ОФЗ остается в пределах среднего по абсолютным значениям за 2020–2021 годы. Аналитик Сбербанка ранее объяснил преимущества облигаций федерального займа над другими активами.