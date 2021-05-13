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Силы безопасности Туниса арестовали 14 человек по подозрению в связях с ИГ

Весь мир
Силы безопасности Туниса арестовали 14 человек по подозрению в связях с ИГ
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Рост

Тунис, 13 мая. Спецназ ликвидировал террористическую ячейку, задержав 14 человек по подозрению в связях с запрещенной в России организацией «Исламское государство»1. Преступников арестовали во время собрания в одном из жилых домов в районе Аль-Хуррия аль-Кафа на северо-западе столицы.

В комментарии изданию «Аль-Арабия» судья Фавзи аль-Дауни подтвердил информацию об успехе операции. Один из радикальных исламистов находился под наблюдением сил безопасности Туниса. В итоге он привел силовиков к штаб-квартире джихадистов.

«По меньшей мере семеро из них уже привлекались по делу о терроризме», — говорится в сообщении.

Силы безопасности Туниса арестовали 14 человек по подозрению в связях с ИГ
pixabay.com  / succo

В мае силы безопасности начали крупномасштабную контртеррористическую операцию по поимке радикально настроенных элементов. Они провели обыск в доме недалеко от Бурдж аль-Вазира в центре столицы Туниса и арестовали шесть человек. Преступники занимались вербовкой граждан и переброской джихадистов в Сирию, Ливию и Ирак для пополнения рядов террористической организации.

Позже еще троих задержали за поджог машин перед штаб-квартирой округа гвардии в провинции Монастир. Бригадный генерал Хоссам аль-Джабабли уточнил, что двое из них являются приверженцами такфиристских учений — радикально-исламистская идеология египетского происхождения.

Большинство политологов считают, что увеличение безработицы является одной из главных проблем государства, подталкивающей молодых людей с экстремистскими взглядами к вступлению в ряды ИГ1. По данным европейских спецслужб, среди иностранцев, приезжающих «на джихад» в Сирию, Ирак и соседнюю Ливию, выходцы из Туниса занимают одно из первых мест.

1 Организация запрещена на территории РФ.

исламское государство боевики тунис ячейка
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