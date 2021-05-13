Город Бакума на юго-западе ЦАР вернулся к мирной жизни

Банги, 13 мая. Центральноафриканская армия освободила город Бакума на юго-западе республики в префектуре Мбому.

Об этом сообщил премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада.

«Поздравляю наших солдат и союзников, которые восстановили контроль над городом Бакума, расположенном в юго-восточной части страны», — написал политик.

Нгребада добавил, что войска вернули мир в населенный пункт после того, как он восемь лет находился под контролем бандформирований. Теперь люди наконец-то смогут жить и работать, не тревожась за безопасность.

Премьер отметил, что вооруженные силы (FACA) продвигаются по республике и скоро стабильность вернется в каждый ее уголок. Армия ЦАР уже разгромила конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), однако отдельные бандформирования продолжают скрываться от правосудия в лесах и отдаленных частях страны.

Недавно FACA зачистили от боевиков Димби и Кембе в префектуре Нижнее Кото. Оттуда войска и продвинулись в сторону Мбому.