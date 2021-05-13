Продажи обновленного Renault Arkana стартовали в России

Москва, 13 мая. Автомобиль отличает двухцветная отделка салона, доступ к сервисам Renault Connect и электрохромное зеркало заднего вида.

Новый Renault Arkana комплектуется турбированным мотором объемом 1,3 литра, который выдает 150 л. с., и вариатором. На российском рынке будут представлены переднеприводные и полноприводные версии авто. Автомобиль оснащается электрохромным зеркалом заднего вида с автоматическим затемнением, камерами кругового обзора, мониторингом слепых зон и пр.

Салон автомобиля отличается двухцветной кожаной обивкой кресел с перфорацией и тиснением, прострочкой на дверях и наличием хромированных деталей. Кроме того, для всех версий нового Renault Arkana с системой мультимедиа Easy Link доступны подключаемые сервисы Renault Connect, с помощью которых можно дистанционно управлять рядом функций автомобиля. Цены в России стартуют от 1 241 000 рублей.

Новые модели Renault оснастят автоматическим ограничителем скорости, автомобили не смогут передвигаться быстрее 180 км/ч, сообщалось ранее.