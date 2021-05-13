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Российские правозащитники изучат дело сенегальца, убитого Французской полицией

Весь мир
Российские правозащитники изучат дело сенегальца, убитого Французской полицией
PrScr Twitter  /  @FLUMEED

Париж, 13 мая. Российский правозащитный Фонд борьбы с репрессиями готов оказать правовую и информационную помощь семье 27-летнего сенегальского беженца Бабакара Гейе, который стал жертвой действий сотрудников полиции французского города Ренн. Инициативная группа Фонда, созданного при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина, обратилась к министру внутренних дел Франции Жеральду Дарманену, министру юстиции Эрику Дюпон-Моретти и премьер-министру Жану Кастексу с требованием разъяснить ситуацию в деле об убийстве Гейе. Об этом представители фонда сообщили в своем Telegram-канале.

В ночь на 4 декабря 2015 года Бабакар Гейе находился в гостях у своих друзей. Его друг Пьер рассказал журналистам, что Бабакар уже несколько недель был поглощен мыслями о получении вида на жительство и тревожился на этот счет. На этом фоне у него развилась депрессия.

«У него было ощущение, что его преследуют духи, видя людей, которых он знал и которые умерли», — рассказал Пьер.

В тот вечер у Бабакара случился острый приступ паники: он взял нож и стал наносить себе раны на руках, впав в состояние, близкое к религиозному исступлению. При этом Пьер подчеркивает, что на тот момент Бабакар уже больше месяца не употреблял алкоголь. Не сумев уговорить его бросить нож и опасаясь за жизнь друга, Пьер вызвал спасателей и медиков.

Прибывшие на место полицейские попробовали уговорить Гейе бросить нож, однако это не возымело эффекта. Тогда один из сотрудников полиции, вошедший в квартиру, попытался применить электрошокер, однако промахнулся и запаниковал. Бабакар начал двигаться к выходу из квартиры — по направлению к сотрудникам полиции, не выказывая при этом агрессии. Полицейские отступили на лестницу, где один из них выстрелил в Гейе. Бабакар начал подниматься по лестнице вверх, но поднявшись на два этажа, он получил еще четыре выстрела, после чего полицейские надели на него наручники и вызвали медиков, однако спасти его не удалось.

Расследование обстоятельств гибели Бабакара Гейе затянулось на несколько лет и вызвало массу вопросов и возмущения со стороны общественности: по свидетельству очевидцев, сотрудники полиции, прибывшие на вызов, вели себя крайне непрофессионально и предпочли застрелить Бабакара, не представлявшего для них угрозы. По словам адвоката семьи погибшего, полицейские продолжали стрелять в него даже тогда, когда он оказался обезоружен и зажат в угол.

В ходе судебного заседания, состоявшегося 21 февраля текущего года, прокурор заявил, что сотрудники полиции действовали в рамках самообороны, хотя их показания расходятся с показаниями свидетелей. Родные погибшего выступают против закрытия дела и намерены добиться справедливого наказания для правоохранителей, убивших Бабакара.

Российские правозащитники заявляют о намерении добиваться справедливости для жертв полицейского насилия и готовы помочь семье Гейе и другим жертвам неправомерных действий со стороны правоохранительных органов.

франция фбр полицейский произвол
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