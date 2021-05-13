TikTok сделает интерактивный видеогид по Русскому музею

Москва, 13 мая. Популярная платформа TikTok вместе с главными российскими музеями запустила масштабный проект #МузейныйТикТок. Знакомство начнется с интерактивного проекта в Русском музее.

Благодаря проекту посетители музея узнают про самые интересные произведения искусства в формате коротких роликов. Гидами для гостей станут российские знаменитости, в частности ведущий Николай Дроздов и Тимур Родригез.

Проект начнется в мае, а завершится в октябре 2021 года. В музее рассчитывают, что TikTok поможет найти им новую аудиторию, пишет газета «Культура».

TikTok стал одним из самых популярных приложений во многих странах. Пользователи смотрят ролики разных форматов.