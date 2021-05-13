Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
13 мая 21:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:03
Шоу-бизнес
Певица Маша Распутина без сожаления рассказала о смерти бывшего мужа на телешоу
21:02
Общество
«Зона переговоров». Что кроется за встречей Путина и Байдена?
21:02
Весь мир
День Черноморского флота России: 238 лет на службе Родине
21:02
Армия
NI: новейший американский авианосец готовится к столкновению с российским флотом
21:02
Общество
Трудоустройство инвалидов: от проблем до их решения
21:01
Армия
Войска РЭБ отбили атаку диверсантов в ходе учений под Хабаровском
21:00
Шоу-бизнес
Звезда TikTok Дина Саева сняла ролик, в котором рассказала о семейных трагедиях
20:57
Шоу-бизнес
Светлана Лобода заявила, что была сложным ребенком
20:56
Происшествия
Распространение фейков после трагедии в Казани обсудили в программе «Время покажет»
20:55
Политика
Медведчук помещен под домашний арест
20:53
Весь мир
Российские правозащитники изучат дело сенегальца, убитого Французской полицией
20:53
Общество
Московский зоопарк запустил в соцсетях конкурс по выбору имени для белой медведицы
20:53
Армия
Минобороны России получило первую партию улучшенных установок «Акация»
20:53
Общество
Сургутские полицейские спасли жизнь задыхающемуся ребенку
20:52
Шоу-бизнес
Александр Васильев назвал возможную причину скандального поведения Моргенштерна
20:50
Общество
Легендарная Янтарная комната может оказаться на дне Балтики в обломках парохода «Карлсруэ»
20:49
Армия
Корабли Балтфлота провели комплексные учения с боевыми стрельбами в Финском заливе
20:49
Экономика
Силуанов отметил выравнивание ситуации с бюджетами российских регионов
20:48
Общество
Инна Чурикова оценила возможность возвращения Дроздовой в «Современник»
20:48
Армия
MW: Ирак может заменить американские истребители F-16 на российские самолеты
Все новости

Евросоюз не обеспокоен ситуацией на юго-востоке Украины

Политика
Евросоюз не обеспокоен ситуацией на юго-востоке Украины
wikipedia.org  /  Cancillería Ecuador / CC BY-SA 2.0

Москва, 13 мая. Член президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько высказался о позиции Европы по отношению к Украине.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что российская сторона якобы пытается интегрировать часть Украины путем выдачи паспортов РФ местным жителям. При этом президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что данная инициатива носит исключительно гуманитарный характер.

Безпалько отреагировал на заявления Bloomberg в беседе с журналистами РИА Новости. Политолог подобные слова посчитал свидетельством того, что Запад заинтересован не в скорейшем прекращении гражданской войны на Украине, а в усилении контроля над Незалежной.

Ранее Безпалько прокомментировал заявление США о поддержке вступления Украины в НАТО.

украина евросоюз безпалько
Комментировать
Самое популярное
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Общество 247906 12 мая 2021
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Происшествия 226259 11 мая 2021
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Происшествия 205295 11 мая 2021
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Итог вояжа Блинкена в Киев: Украина уходит под управление США ради их торга с Россией
Политика 140996 11 мая 2021
Итог вояжа Блинкена в Киев: Украина уходит под управление США ради их торга с Россией
Соловьев назвал Собчак «недостойным созданием» после ее поста о параде Победы
Общество 108037 11 мая 2021
Соловьев назвал Собчак «недостойным созданием» после ее поста о параде Победы
Все новости / Политика / Евросоюз не обеспокоен ситуацией на юго-востоке Украины
Рейтинг@Mail.ru