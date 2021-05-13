Евросоюз не обеспокоен ситуацией на юго-востоке Украины

Москва, 13 мая. Член президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько высказался о позиции Европы по отношению к Украине.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что российская сторона якобы пытается интегрировать часть Украины путем выдачи паспортов РФ местным жителям. При этом президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что данная инициатива носит исключительно гуманитарный характер.

Безпалько отреагировал на заявления Bloomberg в беседе с журналистами РИА Новости. Политолог подобные слова посчитал свидетельством того, что Запад заинтересован не в скорейшем прекращении гражданской войны на Украине, а в усилении контроля над Незалежной.

Ранее Безпалько прокомментировал заявление США о поддержке вступления Украины в НАТО.