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Китай готов поддержать Танзанию в борьбе с пандемией

Весь мир
Китай готов поддержать Танзанию в борьбе с пандемией
Global Look Press  /  © Long Lei / XinHua

Додома, 13 мая. Танзания расширяет экономическое и техническое сотрудничество с Китаем. Два государства заключили соответствующие соглашения. 

Посол КНР Ван Кэ и постоянный секретарь Министерства финансов и планирования Эммануэль Тутуба уже подписали документ. Политики встретились в городе Дар-эс-Саламе. Они обсудили поддержку, которую окажет Китай.

Пекин предоставит бесплатную материальную помощь материковой части Танзании. Ее используют при строительстве проектов, которые согласовали и одобрили правительства двух стран.

«Китай всегда считал Танзанию своим другом и хорошим партнером», — подчеркнула представительница Поднебесной.

Особое внимание уделяется железнодорожной инфраструктуре, образованию, здравоохранению, информационным и коммуникационным технологиям и сельскому хозяйству.
Поддержка Пекина имеет особое значение на фоне пандемии COVID-19. 

Китай поможет африканской республике остановить распространение заболевания и справиться с его последствиями. Танзания в последнее время активно развивает двусторонние отношения с Поднебесной. 

Президент Самиа Сулуху Хасан начала совершать иностранные поездки, чтобы наладить связи с соседями. Она уже посетила Уганду, где подписала договор о прокладке нефтепровода. В Кении глава государства обсудила укрепление торгово-экономических отношений.

африка танзания
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