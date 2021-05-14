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В Дамаске прошла встреча глав МИД Ирана и Сирии

Весь мир
В Дамаске прошла встреча глав МИД Ирана и Сирии
Федеральное агентство новостей  /  Нур Молхем

Глава Министерства иностранных дел Сирийской Арабской Республики (САР) Фейсал Микдад принял в Дамаске своего иранского коллегу Джавада Зарифа. Дипломаты обсудили актуальную региональную повестку и двусторонние отношения.

На встрече побывал специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей.

Иранская делегация в этот день провела серию встреч и консультаций с высокопоставленными должностными лицами САР.

В интервью корреспонденту ФАН глава сирийского МИД отметил, что его встреча с иранским коллегой проходит в сложное для региона время. В этих условиях она имеет большое значение для обоих государств, находящихся под санкционным давлением США.

В Дамаске прошла встреча глав МИД Ирана и Сирии
Федеральное агентство новостей  / Нур Молхем

Микдад и Зариф оказались солидарны в отношении обострившегося палестино-израильского конфликта. Они отметили, что поддерживают право арабского населения сектора Газа и Западного берега реки Иордан на самоопределение и основание собственного государства. Главы МИД двух стран осудили действия Тель-Авива и выразили свою поддержку страдающему палестинскому народу.

Также дипломаты обсудили венские переговоры о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ограничению ядерной программы Ирана. Микдад выразил солидарность с позицией Тегерана, готового прекратить обогащение урана только после того, как США и их союзники снимут антииранские санкции. По мнению министра, выполнение этого условия Вашингтоном снизит напряжение в регионе.

В Дамаске прошла встреча глав МИД Ирана и Сирии
Федеральное агентство новостей  / 

В заключение встречи Микдад поблагодарил Иран за поддержку Сирии и выразил намерение и дальше укреплять связи между государствами.

«Между министерствами иностранных дел Сирии и Ирана были рассмотрены многие вопросы, представляющие общий интерес. Мы договорились о координации и сотрудничестве в различных международных и региональных организациях. Кроме того, мы намерены усердно работать ради укрепления партнерства между странами, направленного на совместное противостояние существующим мировым проблемам», — рассказал глава МИД САР.

В Дамаске прошла встреча глав МИД Ирана и Сирии
Федеральное агентство новостей  / Нур Молхем

В рамках данного дипломатического визита Джавад Зариф также провел личные переговоры с главой Сирии Башаром Асадом. По итогам встречи с президентом министр заявил о планах открытия в Алеппо генерального консульства Ирана. Предполагается, что эта мера позволит еще больше укрепить связи союзных государств.

В прошлый раз главы МИД Сирии и Ирана проводили двустороннюю встречу еще в начале 2021 года. Это была первая поездка Фейсала Микдада в Тегеран после назначения на должность министра.

сирия иран зариф микдад
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