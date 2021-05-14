ФАН выяснил, с чего начинать решение проблемы нехватки мест для захоронения в Туле

Тула, 13 мая. Депутаты городской Думы подключились к решению проблемы нехватки мест для захоронения на тульском кладбище. Ранее ФАН рассказывал, что в Туле существует риск невозможности совершения захоронений.

Главный городской погост близок к исчерпанию всех ресурсов, а против открытия новых кладбищ неподалеку от тульских окраин протестуют жители близлежащих сел и деревень. Городской парламентарий Александр Бороненко, в округ которого входят территории потенциальных погостов, рассказал ФАН о возможных путях решения сложной ситуации.

«Открытие кладбища в той или иной деревне решит проблему, но на короткий период. Поэтому сейчас нужно провести инвентаризацию и выяснить точное количество мест, которое остается на имеющемся городском кладбище. Тогда будем знать, где и как можно хоронить. Нельзя говорить, что мест осталось «примерно» или «приблизительно», как это озвучивается на данный момент», — говорит Бороненко.

Протесты жителей деревень против открытия новых кладбищенских территорий звучат все громче. Поле, которое рассматривается как место строительства будущего погоста, находится рядом с домами, где живут в том числе и многодетные семьи.

«У меня есть около трехсот обращений от жителей. Новое кладбище все равно решит проблему лишь на короткий период, два-три года, может быть, пять лет. Опять люди будут испытывать неудобства. К тому же, в деревнях нет центрального водоснабжения, все берется из-под земли за счет колодцев. Возможно, трупные яды, которые опускаются в землю, попадут в воду», — такие опасения высказал Александр Бороненко в беседе с ФАН.

По словам парламентария, сейчас формируется запрос главе администрации города, чтобы исключить этот земельный участок из вариантов расположения кладбища.