В Чехии заявили о достижении низшей точки в отношениях с Россией

Прага, 13 мая. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек признался, что отношения Праги и Москвы достигли низшей точки со времен «бархатной революции» 1989 года.

Глава чешского МИД поделился своей точкой зрения в ходе видеоконференции, организованной вашингтонским Атлантическим советом. По словам Кулганека, отношения между РФ и Чехией достигли самой низкой точки со времен протестов в Чехословакии в 1989 году.

Министр добавил, что Прага не ищет поводов для политической конфронтации с Москвой и заинтересована в снижении напряженности в двусторонних отношениях.

Ранее сообщалось о жалобах чешских аналитиков и экспертов на недостаточное содействие Праге со стороны ЕС в вопросе дипломатического противостояния с РФ. Чехия выслала российских дипломатов из-за якобы причастности Москвы к инциденту на складе боеприпасов во Врбетице. Россия ответила европейской стране симметричными мерами.