Россиянам объяснили, зачем покупать автолюльки для детей

Москва, 13 мая. Автолюлька должна быть первым подарком для новорожденных детей, убеждена главред газеты «Добрая дорога детства» Алла Суражевская.

Покупка автолюльки позволит приучать малыша к безопасным поездкам с самого детства. Это приспособление обезопасит новорожденного в пути, а также подарит спокойствие молодым родителям, обратила внимание Суражевская.

Согласно российскому законодательству, дети до семи лет могут ездить в автомобиле только при наличии специального кресла или люльки. Девочки и мальчики в возрасте от семи до 11 лет могут пристегиваться штатным ремнем безопасности, но только на заднем сиденье машины, напомнил замначальника Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Московской области Владимир Севостьянов в эфире «Радио 1».

Новый регламент проведения экзаменов на водительские права вступил в силу в России с 1 апреля 2021 года. Теперь будущим водителям больше не нужно сдавать «площадку», а пользование телефоном за рулем станет окончанием экзамена.