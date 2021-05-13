Александр Васильев рассказал, как его пытались заменить в шоу «Модный приговор»

Москва, 13 мая. Историк моды и телеведущий Александр Васильев признался, что его место на шоу «Модный приговор» мог занять кто-то другой.

Поначалу ведущим «Модного приговора» был модельер Вячеслав Зайцев, однако затем у кутюрье возникли проблемы со здоровьем. Тогда кресло ведущего шоу Первого канала отдали Васильеву, при этом был шанс, что и его кто-то сменит на этом месте.

«Я вступил 12 лет назад в «Модный приговор», который веду, к счастью своему, долго и успешно, несмотря на то, что меня пытались не то чтобы свергнуть, но заменить», — рассказал историк моды в интервью на YouTube-шоу «Стрелец-молодец».

По словам Васильева, на «Модный приговор» уже приглашали модельеров Андрея Бартенева и Валентина Юдашкина. А однажды место ведущего на шоу на два дня занял артист балета и педагог Николай Цискаридзе. Самому историку моды очень нравится работа на программе Первого канала, поскольку она позволяет ему встречать людей, с которыми он вряд ли познакомился бы в обычной жизни.

Александр Васильев ранее похвалил стиль гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой. Модный эксперт призвал женщин брать с нее пример.