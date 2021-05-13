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Вашингтон заблокировал заседание Совбеза ООН по поводу ситуации в секторе Газа

Армия
Вашингтон заблокировал заседание Совбеза ООН по поводу ситуации в секторе Газа
ИА «Политика Сегодня»  /  Вячеслав Березниченко

Нью-Йорк, 13 мая. Члены Совбеза ООН так и не пришли к общему соглашению по поводу проведения заседания для обсуждения израильско-палестинского конфликта в секторе Газа.

Дипломатический источник в ООН поделился с ТАСС информацией о том, что Вашингтон заблокировал проведение встречи Совета Безопасности (СБ) ООН для обсуждения ситуации в анклаве Газа.

«Из-за возражения США намеченная на 14 мая встреча не состоится», — отметил источник.

На заседании в СБ ООН участники так и не достигли консенсуса по поводу проведения заседания в пятницу. Информацию об этом ТАСС подтвердили в постпредстве Китая.

Обострение в анклаве набрало обороны 10 мая, когда Армия обороны Израиля открыла ракетный огонь по объектам палестинского движения ХАМАС и «Исламский джихад». Палестинцы не оставили это без ответа и за три дня выпустили по территории Израиля не менее 1600 ракет, большая часть из них была нейтрализована системой «Железный купол».

Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС позже объявило о запуске ракет в направлении городов Израиля.

сша совбез оон сектор газа
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