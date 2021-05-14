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Анатолий Вассерман развеял опасения по поводу нового ЧП на Чернобыльской АЭС

Общество
Анатолий Вассерман развеял опасения по поводу нового ЧП на Чернобыльской АЭС
 /  ФАН

Вероятность нового ЧП в разрушенном реакторе Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) полностью отсутствует. Таким мнением в беседе с ФАН поделился журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт прокомментировал заявление химика Нила Хайята о том, что в массе уранового топлива, которое похоронено в глубине реакторного зала станции, вновь начинаются процессы деления, что может привести к новому выбросу ядерной энергии.

«Скорее всего, в обломки реактора попала влага и растворила какую-то часть урана. Но если бы там пошла цепная реакция, поток нейтронов вырос бы не за несколько лет, а за считанные доли секунды. И сразу упал бы до прежнего уровня, потому что цепная реакция, так сказать, предоставленная самой себе, мгновенно разогрела бы ту часть урана, где она началась, — до разлета на все четыре стороны», — сказал публицист.

Анатолий Вассерман напомнил обстоятельства трагедии, произошедшей в Припяти в 1986 году, и подчеркнул, что, по его мнению, подобные события на данной АЭС уже не повторятся.

«Взрыв реактора Чернобыльской АЭС случился именно потому, что цепная реакция разрослась до уровня, который вызвал перегрев всей конструкции и ее разрушение. Так что если в течение нескольких лет растет поток нейтронов в каком-то месте, меня это совершенно не пугает. Я уверен, ничего опасного в этом месте не случится», — пояснил телеведущий.

Анатолий Вассерман развеял опасения нового ЧП на Чернобыльской АЭС
Агентство городских новостей Москва  / Сергей Киселев

В завершение он предположил, чем могло быть вызвано сенсационное заявление Нила Хайята.

«Условия, при которых возможна цепная реакция, довольно специфичны. Их создать трудно. Возможность того, что этот процесс возобновится в разрушенном реакторе, отсутствует в принципе. Либо этот ученый сам ошибся, либо он все прекрасно знает и надеется запутать широкую публику. С какой целью он может это делать, не знаю, но многовековая мировая практика показывает, что на страхе очень легко зарабатывать», — подытожил политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман рассказал в беседе с ФАН, почему США отстают от России в космосе.

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