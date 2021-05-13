Депутат Госдумы спрогнозировал отмену ЕГЭ в России

Москва, 13 мая. Единый государственный экзамен могут отменить в России, считает депутат Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.

ЕГЭ не оправдал себя как систему, поэтому следует вернуться к традиционному формату проведения экзаменов, заявил парламентарий. Он подчеркнул, что в этом заинтересованы не только граждане, но и вузы. Однако процесс отмены ЕГЭ может занять достаточно долгое время, подчеркнул Зайцев в беседе с URA.RU.

В Госдуме неоднократно поднимали вопросы несостоятельности существующей системы. Ученики с первого класса готовятся к сдаче ЕГЭ, не уделяя времени предметам. То есть вопрос заключается не в получении знаний, а в высоких баллах, передает слова депутата телерадиокомпания «Ямал-Регион».

Выпускникам некоторых регионов России уже в этом году не придется сдавать ЕГЭ в обязательном порядке. Это сделают только те ребята, которые намерены поступать в высшие учебные заведения.