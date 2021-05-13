Захарова назвала высказывания Праги в адрес РФ «внутренней возней»

Москва, 13 мая. Высказывания Праги в адрес Москвы безосновательны и похожи на «внутреннюю возню». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как стало известно, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал страны Евросоюза выслать по одному дипломату России из-за якобы причастности Москвы к взрывам складов во Врбетице.

По словам Захаровой, высказывание Праги безосновательны. Подобные действия похожи на «внутреннюю возню», которая ведется под внешним присмотром. По ее словам, чешское общество уже запуталось в версиях и риториках, которые им диктуют политики.

«Это уже невозможно комментировать», — заявила Захарова.

Ранее стало известно, что чешская оппозиция потребовала отставки вице-премьера Яна Гамачека за якобы попытку «торга» с Россией.