Израиль заявил о пуске более 1,7 тысячи ракет из сектора Газа с начала обстрелов

Тель-Авив, 13 мая. Более 1,7 тысячи ракет было выпущено по территории Израиля из сектора Газа с 10 мая. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Большая часть ракет была уничтожена израильской системой ПВО «Железный купол». При этом более 300 ракет упали на территории сектора Газа. Армия обороны Израиля призвала девять тысяч резервистов для укрепления вооруженных сил. Они будут задействованы в операции «Страж стены».

ВВС Израиля 13 мая нанесли удар по четырем объектам, которые принадлежали командирам боевого крыла движения ХАМАС. Удары были проведены на севере сектора Газа.