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Президент ЦАР обратился к мусульманам в день окончания Рамадана

Весь мир
Президент ЦАР обратился к мусульманам в день окончания Рамадана
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 13 мая. Мусульмане Центральноафриканской Республики отмечают окончание священного для них месяца Рамадан. Этот день называется Ид-аль-Фитр.

В столичной Центральной мечети прошли главные торжества, посвященные празднику. В ней собрались сотни исповедующих ислам. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера посетил святилище, чтобы принять участие в молитве в честь Ид-аль-Фитра.

Центральноафриканский лидер обратился ко всей мусульманской общине. Он поблагодарил ее за соблюдение строгого поста в месяц Рамадан. Туадера также напомнил всем, как важно вместе бороться за полное возвращение мира и безопасности в республике.

Кроме того, на праздник приехал премьер-министр Фирмен Нгребада. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Я присутствовал на великой молитве Ид-аль-Фитр в Центральной мечети. Всех мусульман поздравляю с окончанием Рамадана!», — написал он.

В ЦАР исповедуют разные религии. При этом больше всего страна сейчас нуждается в единстве, которого необходимо добиться, несмотря на существующие различия.
Ранее президент Туадера посетил торжества, посвященные Дню памяти жертв вооруженных конфликтов. Его отмечали 11 мая. Глава республики поехал во второй округ Банги и возложил цветы к памятнику мученикам. Он призвал помнить обо всех, кто пострадал от кризисов, и не допустить их повторений.

африка цар
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