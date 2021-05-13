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Основные американские биржевые индексы начали торги с роста

Экономика
Основные американские биржевые индексы начали торги с роста
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Манхэттен, 13 мая. Три предыдущие сессии главные биржевые индексы США продолжали снижение, пока на сегодняшних торгах тренд не изменился.

Фондовый рынок Соединенных Штатов начал расти сразу после открытия торговой сессии 13 мая. S&P 500 поднялся на 0,7%, индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average вырос на 0,5%, а индекс NASDAQ — на 1,1%. Такие данные приводит РБК в своем материале.

Распродажи в предыдущие дни эксперты связывают с высокими инфляционными опасениями инвесторов. Кроме инфляции, Министерство труда США сообщило о негативной динамике на американском трудовом рынке.

Рынок также испытывает влияние политики Джо Байдена, запустившего новые меры поддержки экономики страны. СМИ рассказали, какое состояние приобрели самые богатые люди Америки за первые 100 дней президентства Байдена.

сша индекс nasdaq dow jones фондовый рынок s&p500
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