Лидер турецкой ОПГ раскрывает секреты связи мафии с государством, Эрдоган призвал остановить Израиль всем миром, турецкие медики выступают против ослабления коронавирусных ограничений в стране, Турция вновь открыла консульство в северном Ираке — автор Telegram-канал «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Внешняя политика

Эрдоган считает исламофобию «такой же опасной, как и COVID-19»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил исламофобию с новым коронавирусом.

«Вирус исламофобии, столь же опасный, как и коронавирус, быстро распространяется, особенно в европейских странах», — сказал Эрдоган , выступая 12 мая в турецкой столице Анкаре.

По мнению турецкого президента, Европа, в которой проживает 35 млн мусульман, в том числе 6 млн турок, сейчас все больше превращается «в тюрьму под открытым небом» для приверженцев исламской религии.

Erdoğan: Koronavirüs kadar tehlikeli olan İslam düşmanlığı virüsü, özellikle Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyorhttps://t.co/Q57tbizNfD pic.twitter.com/slB471mwhU — T24 (@t24comtr) May 12, 2021

Лидер турецкой мафии начал публиковать признания о турецком истеблишменте

Известный главарь турецких ОПГ Седат Пекер начал записывать видео-признания о своих связях с турецкими политиками. В одном из последних роликов преступник заявил, что незадолго до его побега из Турции в 2019 году лично министр внутренних дел Сулейман Сойлу уведомил его о том, что в отношении него готовится дело.

Глава турецкого МВД назвал заявление Пекера ложью. Кроме этого, главарь преступных группировок обвинил бывшего министра юстиции Мехмета Агара в том, что он является «серым кардиналом» турецкого правительства, и обвинил его сына в смерти 21-летней гражданки Казахстана Елданы Кахарман, которая умерла при сомнительных обстоятельствах в 2019 году.

Анкара полагает, что может переубедить США в вопросе истребителей F-35

Анкара и Вашингтон начнут переговоры по поиску решения проблем, возникших после исключения Турции из программы производства истребителей F-35. Об этом рассказал глава управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир.

«Мы заявили, что ни одна страна не может быть исключена из программы F-35 в одностороннем порядке», — отметил чиновник.

Причиной отказа в сотрудничестве в производстве истребителей стала покупка Анкарой ЗРК С-400 у России.

По мнению Демира, по условиям меморандума о взаимопонимании исключение участника программы возможно лишь в том случае, если все партнеры единогласно проголосуют за это или если страна выйдет из проекта по своей воле. По этой причине, по словам чиновника, у Соединенных Штатов не было никаких правовых оснований для такого решения.

❝ABD’nin son mektubu bizi haklı çıkardı❞



Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından çıkarmasına ilişkin konuştu.https://t.co/G5jVHZg72D — Yeni Şafak (@yenisafak) May 8, 2021

Турция вновь открыла консульство в северном Ираке

Турецкие дипломаты вернулись в Мосул после семилетнего перерыва. Консульство было закрыто летом 2014 года после того, как боевики «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) захватили город.

Тогда радикальные исламисты взяли в заложники всех сотрудников турецкого дипломатического учреждения: 49 человек, в том числе и генеральный консул Озтурк Йылмаз, на протяжении трех месяцев удерживались в плену.

Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu yeniden açıldı https://t.co/n7kvriJRvd — AKİT TV (@akittv) May 6, 2021

В Турции создали прототип вооруженного беспилотного судна SIDA

Разработкой новинки для ВМС страны занимались компании Ares Shipyard и Meteksan Defense Industry Inc. в рамках программы ULAQ. Создание водной машины началось на предприятии в Анталии три года назад.

SIDA имеет дальность плавания 400 километров, а его максимальная скорость составляет 65 километров в час. Судно оснащено современными средствами связи, приборами дневного и ночного видения. Оператор аппарата сможет производить удаленное управление с мобильного командного пункта.

Минобороны Турции уже выдало лицензию на продажу SIDA национальным силам безопасности страны и дружественным государствам.

Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ, füze atışlarına hazır: Mavi vatan emin ellerde https://t.co/6irwzf10aH — Takvim (@takvim) May 9, 2021

Эрдоган считает, что Евросоюз не сумеет сохранить свою силу без помощи Анкары

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении по случаю празднования Дня Европы, отмечаемого 9 мая, раскритиковал Брюссель за то, что его страна все еще не была принята в Евросоюз. Он отметил, что ЕС не хватает новых подходов в принятии важных решений и изменениях структуры союза.

«Очевидно, что без вклада и поддержки нашей страны ЕС не сможет сохранить свою мощь», — отметил Эрдоган.

В заключение своей речи турецкий президент указал на то, что несмотря на европейскую политику двойных стандартов блока Анкара все еще считает своей целью членство в союзе.

Реакция Турции на события в Восточном Иерусалиме

Эскалация конфликта между израильскими властями и палестинцами началась после принятия скандального решения о выселении нескольких арабских семей из их домов в Восточном Иерусалиме, где они проживали более 50 лет.

Недовольство арабских жителей вылилось в митинги и беспорядки на улицах. Вечером 7 мая израильские правоохранители начали стрельбу резиновыми пулями по прихожанам мечети Аль-Акса, применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и штурмовали пространство религиозного объекта.

В итоге это вылилось во взаимные ракетные удары: палестинцы из сектора Газа атакуют территории еврейского государства, на что Израиль отвечает аналогичным образом.

Турция и Пакистан пообещали работать сообща против Израиля

В телефонном разговоре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Имран Хан обсудили шаги по улучшению отношений между странами.

Эрдоган сказал Хану, что усилия Турции и Пакистана имеют большое значение, отметив, что Израилю в ответ на его действия в отношении палестинцев стоит преподать «мощный и устрашающий урок».

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü https://t.co/2Dxy5dPNV3 pic.twitter.com/HfT5JebXdx — Haber 7 (@Haber7) May 12, 2021

Эрдоган призвал остановить Израиль всем миром

Турецкий президент призвал исламские страны и все мировое сообщество к эффективному противодействию действиям властей Израиля в Восточном Иерусалиме.

«Призываю все мировое сообщество, в особенности исламские страны, принять эффективные меры против нападений Израиля на мечеть Аль-Акса, Иерусалим и дома палестинцев», — написал турецкий президент на личной странице в соцсети Twitter.

Пресс-секретарь президента Турции обвинил Израиль в насилии

Ибрагим Калын призвал мировое сообщество принять меры в отношении Израиля из-за беспорядков в Восточном Иерусалиме.

По словам пресс-секретаря турецкого президента, власти еврейского государства должны незамедлительно прекратить нападения на палестинцев.

«Израиль несет исключительную ответственность за любое насилие», — заявил Калын.

Перед консульством Израиля в Стамбуле собралась многотысячная толпа

10 мая многотысячная толпа собралась перед Генеральным консульством Израиля в знак протеста против операции Израиля в мечети Аль-Акса и в секторе Газа. Митингующие призывали Анкару направить военных в Палестину.

Как передают турецкие СМИ, в результате столкновений между израильскими правоохранительными органами и палестинцами, а также операций ЦАХАЛ, погибло 87 палестинцев, в том числе 17 детей и 6 женщин. Также не менее 388 человек получили ранения.

В ночь с 10 на 11 мая израильская армия приступила к операции «Страж Стены», основной задачей которой является подавление активности ХАМАС.

Эрдоган провел беседу с президентом Российской Федерации

В телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным Эрдоган вновь призывал международное сообщество преподать Израилю «сильный и сдерживающий» урок. В сообщении канцелярии турецкого президента говорится, что глава республики также предложил создать «международные силы безопасности» для защиты палестинского гражданского населения от израильской агрессии.

Также Эрдоган провел телефонные переговоры с королем Малайзии Абдуллой II и шейхом Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

В разговоре с малайзийским монархом турецкий президент выразил надежду на объединение усилий «перед лицом угнетения, от которого страдают палестинцы».

В то же время при переговорах с Аль Тани лидер Турции заявил о важности «мобилизации стран региона и международного сообщества против нападений Израиля на Иерусалим, мечеть Аль-Акса и арабское население».

Чавушоглу предложил перейти к действиям против Израиля

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу высказался об обострении палестино-израильского конфликта, ужесточившегося в последние дни.

«Мы только и делаем, что осуждаем действия Израиля. Но мусульманский мир ждет, когда мы перейдем к действиям. Надеюсь, на внеочередной Генассамблее ООН мы вынесем соответствующую резолюцию», - заявил Чавушоглу.

Турция отозвала приглашение министра энергетики Израиля из-за событий в Газе

Турция отозвала приглашение главы Министерства энергетики Израиля Юваля Штайница на участие в Дипломатическом форуме в Анталье.

Причиной этого решения стали недавние нападения на палестинцев в Иерусалиме и действия ЦАХАЛ в секторе Газа. Соответствующее уведомление турецкой стороной было направлено правительству Израиля через располагающееся в Тель-Авиве посольство.

Дипломатический форум в Анталье будет проходить с 18 по 20 июня 2021 года. Изначально приглашение туда израильского министра рассматривалось как возможность улучшить отношения с еврейским государством.

Анкара призвала к единой четкой позиции в отношении Израиля

Мусульманские страны обязаны продемонстрировать единую и четкую позицию в отношении конфликта Израиля с палестинцами в секторе Газа, считает вице-президент Турции Фуат Октай.

Политик раскритиковал мировые державы за то, что они выступают с осуждением насилия, но не предпринимают никаких фактических действий.

«Мы хотим, чтобы были приняты активные меры», — сказал вице-президент журналистам после утренней молитвы, посвященной окончанию месяца Рамадан.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'da bayram namazı sonrası açıklama yapıyor. https://t.co/fuGIJfpSg3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 13, 2021

Чавушоглу посетил Саудовскую Аравию

Министр иностранных дел Турции, спустя четыре года впервые посетил с официальным визитом Саудовскую Аравию. Целью визита является попытка Анкары наладить отношения с арабским миром.

Рабочая поездка Мевлюта Чавушоглу продлилась два дня. В ее рамках он встретился с главой МИД королевства Фейсалом бин Фарханом.

В последние годы напряженность в отношениях Турции и Саудовской Аравии сильно обострилась — в том числе из-за убийства журналиста Джамаля Хашогги на территории саудовского консульства в Стамбуле. Кроме того, Эр-Рияд наложил неофициальное эмбарго на приобретение турецких товаров на территории королевства.

«Мы провели очень открытую и откровенную встречу и рассмотрели некоторые проблемные области в наших отношениях», — сказал Чавушоглу журналистам после возвращения из Саудовской Аравии.

Пандемия COVID-19

Турция ослабит ограничения из-за COVID-19

Эрдоган заявил, что Турция ослабит изоляцию из-за COVID-19 после 17 мая. Он подчеркнул, что власти продолжат борьбу с коронавирусом, добавив, что страна будет использовать для преодоления пандемии все методы, включая вакцинацию.

По официальным данным, с момента начала кампании массовой вакцинации 14 января в Турции было проведено более 25,3 млн прививок от коронавируса.

Первые дозы получили более 14,7 млн человек, а вторые — более 10,62 млн человек.

Медики выступают против ослабления ограничений

Сразу несколько ведущих экспертов, в числе которых глава Турецкой медицинской ассоциации Ведат Булут, выступили против ослабления карантина после 17 мая.

Анкара ввела режим локдауна с 29 апреля по 17 мая. Медики называют этот срок не оптимальным: они предлагают увеличить общенациональный карантин еще на 10 дней.

Prof Vedat Bulut: ‘Aşı tedariki gecikirse 2022 baharından önce toplumsal bağışıklık sağlanamaz’ https://t.co/0WujJYJqfb pic.twitter.com/AEQfPHGvBf — Ahval (@ahval_tr) May 10, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.