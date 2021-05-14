Психолог раскрыл причину публичных заявлений людей о желании уйти из жизни

Психолог Алексей Чернеевский объяснил, почему некоторые пользователи интернета сообщают о намерении уйти из жизни публично у себя в блогах. Это может быть как длинное предсмертное послание, так и лаконичное сообщение о желании покончить с собой. По словам психолога, на самом деле эти люди не всегда хотят уйти из жизни.

«Люди, которые пишут в социальных сетях, на самом деле покончить с собой не хотят — они хотят что-то сообщить окружающим. Человек не всегда понимает, что именно он хочет сказать, но определенно хочет, чтобы его услышали», — заявил собеседник ФАН.

Алексей Чернеевский отметил, что публичное признание в желании покончить с собой — это демонстративный тип поведения, который встречается чаще всего.

«Желание покончить с собой бывает двух типов: скрытое и демонстративное. Когда человек сообщает о намерении покончить с собой — он не хочет умирать, он запугивает. Сначала он об этом просто говорит — его не слышат, тогда он начинает что-то делать, публиковать посты, чтобы его услышали», — объяснил психолог.

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Эксперт считает, что желающие уйти из жизни не столько ищут поддержку в социальных сетях, сколько заявляют, что им эта поддержка необходима.

«Невозможно найти поддержку путем насилия, а это в любом случае насилие. Когда ты угрожаешь, что покончишь с собой, — это психологическое давление. Это то, что они умеют, у них нет другого способа заявить о своих проблемах», — сделал вывод Алексей Чернеевский.

Ранее ФАН сообщал, что в Московской области старшеклассник свел счеты с жизнью из-за неразделенной любви. Стражи порядка просмотрели переписку погибшего с девушкой в Сети. Именно из-за нее, как считают силовики, произошла трагедия. В социальных сетях молодые люди постоянно ругались.