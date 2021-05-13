Пашинян поручил подготовить обращение в ОДКБ из-за ситуации на границе с Азербайджаном

Ереван, 13 мая. Военные Азербайджана пересекли границу в некоторых районах Сюника и Гегаркуника, сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

По словам Пашиняна, необходимо провести консультации с ОДКБ по поводу ситуации в Сюникской области на границе с Азербайджаном. Он поручил ведомствам подготовить обращение в ОДКБ по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что ОДКБ готова вмешаться в ситуацию на границе Армении и Азербайджана. В случае необходимости будут предприняты действия, предусмотренные положениями Договора о коллективной безопасности.