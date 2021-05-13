Новое чудо-оружие: есть ли эффективный способ противодействия FPV-дронам

Впечатляет видеоролик, где скоростной FPV-дрон безнаказанно летит над окопами «народной милиции» в Донбассе, снимая на свою миниатюрную видеокамеру позиции ополчения буквально с пятиметровой высоты. Все можно разглядеть в деталях, даже лица военнослужащих, которые удивиться не успевают, как дрон-квадрокоптер уже проносится мимо.

Открывать огонь по нему из стрелкового оружия — идея, конечно, правильная, но обреченная на провал: для попадания в такую цель нужна суперподготовка. Как вариант — стрелять из дробовика мелкой дробью, по тому же принципу, как спортсмены-стендовики по мишеням-тарелочкам или охотники по уткам. Есть небольшая вероятность, что сноп дроби сможет поразить скоростной дрон, размеры которого сопоставимы с тарелочкой или птицей.

Много лет назад в Сети появился видеоролик, где под девизом «Сайга-12 — выживших нет» американец на одном из полигонов Висконсина очередями расстреливал автомобиль. Его гладкоствольный карабин «Сайга-12» был выполнен в варианте автоматического (в России по закону он может быть только полуавтоматическим).

Нельзя однозначно утверждать, был карабин таким изготовлен в РФ, откуда, судя по рекламному ролику, его получил стрелок, или же доработан уже в самих Соединенных Штатах с возможностью стрельбы очередями. Но результат просто поражал своей мощью: магазин на 20 патронов вылетел за пару секунд, и за это время в цель попало более двухсот картечин.

Если бы карабин зарядили патронами с мелкой дробью, можно представить себе, какое было бы «покрытие» в районе цели. По крайней мере, ни один скоростной дрон не смог бы выйти безнаказанным из зоны поражения. При обеспечении взводного опорного пункта, находящегося в полевой обороне, таким карабином перехват FPV-дронов отчасти был бы решен.

Однако не все так просто. Чтобы сбить дрон из автоматического дробовика, бойцам нужно иметь отличную стрелковую подготовку. А самое главное — они должны находиться на переднем крае, не занятые выполнением оборонительных работ, не несущие какие-либо дежурства. Военнослужащие должны быть ориентированы исключительно на решение задач «противодроновой обороны» — выспавшиеся, сытые, предельно бдительные и внимательные, дальнозоркие, обладающие мгновенной реакцией.

И карабин в их руках должен быть уже заряжен и готов к бою, а это в текущих условиях реальной боевой обстановки в Донбассе немыслимо и неосуществимо. Да и дрон прилетает не каждый день.

Поэтому решение все же кроется в более тонких материях, а именно в каналах управления. Все «карманные» дроны контролируются посредством пультов управления, которые фактически представляют собой Wi-Fi-роутеры, передающие сигналы на борт дрона-квадрокоптера.

Частоты, на которых работают дроны, известны. Соответственно, обеспечить подавление этих частот — главная задача, причем вполне выполнимая даже составом средств радиоэлектронной борьбы, какие имеются на вооружении и «народной милиции», и тех, кто в случае ухудшения обстановки может прийти им на помощь.

В печати появилась информация, что в России разработаны и принимаются на вооружение соответствующих структур подобные скоростные FPV-дроны, которые в боевом оснащении могут представлять собой не только квадрокоптер для ведения визуальной разведки, но и реально ударную машину, способную незаметно и быстро подойти к назначенной цели и поразить ее небольшим зарядом.

Беда только в том, что дальность действия органов управления в силу технических особенностей приемо-передающего оборудования и распространения волн на используемых частотах не может превышать нескольких сотен метров, и даже меньше — на сильно пересеченной местности или в городской застройке.

В таких условиях, с одной стороны, оператор (пилот) скоростного дрона должен располагаться максимально близко от переднего края, где предстоит выполнять полет. С другой стороны, средства РЭБ обороняющихся технически не смогут заблаговременно «увидеть» квадрокоптер, который подлетит к объекту на высоте полуметра и ниже.

РЭБ будет эффективна только в том случае, если район полета дрона известен. Тогда можно успешно подавить канал управления. Но это тоже маловероятно.

В общем, сейчас мы наблюдаем появление в военном деле новых технологий, которые способны качественно менять тактику боевого применения войск. И от того, какие технические и организационные решения примут в отношении этих средств, зависит, насколько войска будут готовы противостоять новым вызовам.