Казанский стрелок не прятал оружие и здоровался с прохожими по пути в школу

Казань, 13 мая. Маршрут 19-летнего Ильназа Галявиева, который утром 11 мая устроил кровавую бойню в местной гимназии №175, показали в Сети.

Между выходом из дома и стрельбой прошло всего несколько минут. Примечательно, что Галявиев даже не пытался спрятать дробовик, который он нес в руках. С оружием наперевес он прошел мимо детской площадки и по оживленным улицам, изредка даже здороваясь с прохожими.

Некоторых горожан смутил внешний вид стрелка, но никто не предпринял никаких действий. Большинство же свидетелей его «шествия» к школе попросту не обращали на Галявиева внимания. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео маршрута злоумышленника от его дома до порога гимназии.

Ранее ФАН писал, что деньги на покупку оружия Ильназ Галявиев заработал, играя в Counter-Strike. Юноша приобрел ружье 16 апреля в Йошкар-Оле, а 11 мая расстрелял детей и педагогов казанской гимназии №175.