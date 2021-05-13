Патриарх Кирилл предложил новое решение для желающих сделать аборт россиянок

Призыв Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прозвучал в обращении к участникам Х Общероссийского съезда по социальному служению, которое опубликовали на официальном канале в YouTube.

Священнослужитель поднял актуальную тему абортов и предложил женщинам, которые не готовы самостоятельность воспитывать ребенка, новое решение.

«Нет более эффективной возможности повлиять на демографию, чем радикально сократить количество абортов. К этому призывает церковь. Во-первых, аборт — грех, а во-вторых, отказ от абортов или их значительное сокращение меняет саму природу нашего государства», — заявил глава РПЦ.

Патриарх Кирилл также напомнил, что в России существуют церковные приюты для женщин, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Сегодня таких учреждений насчитывается 77 в разных регионах страны.

Всего РПЦ реализует свыше 4,5 тысяч церковных социальных учреждений и различных проектов, включая «сестричества милосердия», приюты для беременных и матерей с детьми, ночлежки для бездомных, а также центры гуманитарной помощи.