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Однокурсница принца Уильяма рассказала о «химии» между ним и Кейт Миддлтон

Шоу-бизнес
Однокурсница принца Уильяма рассказала о «химии» между ним и Кейт Миддлтон
Global Look Press  /  Pool/Keystone Press Agency

Лондон, 13 мая. Близкая знакомая принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон — Лора Варшауэр — рассказала, что уже во время первого знакомства между будущими супругами возникла сильная симпатия.

Лора Варшауэр была сокурсницей принца Уильяма и Кейт Миддлтон, поэтому в буквальном смысле наблюдала за зарождением их романа. Пара познакомилась в Сент-Эндрюсском университете в 2001 году. По словам Варшауэр, между ними сразу же возникла «химия», которая была заметна всем окружающим.

«Всякий раз, когда Кейт была в комнате, Уильям обращал на нее внимание. Когда мы обедали в столовой и они разговаривали, было удивительно видеть, насколько их общение было естественным, как много им нужно было сказать друг другу», — рассказала женщина в интервью изданию People.

Как вспоминает Варшауэр, именно благодаря этим «незначительным моментам» она тогда подумала, что у Миддлтон и принца Уильяма как у пары действительно «может что-то получиться». Уже на втором курсе будущие супруги стали соседями. Они жили в квартире с двумя другими друзьями и повсюду ходили вместе. Позже принц Уильям признался, что именно совместное проживание положило начало их роману.

В 2010 году, после долгих лет романа и недолгой размолвки, пара объявила о свадьбе. Пышное торжество состоялось через год. Сейчас герцог и герцогиня Кембриджские воспитывают троих детей – принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

Недавно принц Уильям и Кейт Миддлтон завели канал на видеохостинге YouTube, где уже опубликовали первые ролики. Супруги разместили проморолик с нарезками кадров из своей жизни, в том числе из семейного архива.

Принц Уильям Кейт Миддлтон отношения королевская семья
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