Конфликт в Израиле: Правительство потеряло контроль над ситуацией

О ходе разгорающегося арабо-израильского конфликта рассказали эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин и израильский политолог Микки Богуславский на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Чем завершится гражданская война в Израиле».

Борис Рожин отметил, что, если Израиль пойдет на серьезную военную операцию, это приведет к эскалации конфликта. Последствия столкновений будут непредсказуемыми.

«Правительство потеряло контроль над ситуацией. Сейчас обсуждается, что вся история с протестами была спровоцирована с определенными целями», — сказал гость.

Борис Рожин также указал, что в данном конфликте Израиль надеется на поддержку США.

«Америка играет определенную роль. Она отходит от поддержки Израиля, плюс там не одобряли сделку с Ираном. США всегда шли навстречу Ирану. Это все результат политики Обамы (Барак Обама — 44-й президент США. — Прим. ФАН). Ну, а Израиль потакает Соединенным Штатам», — заявил эксперт Центра военно-политической журналистики.

Pr Scr youtube.com / Нейромир-ТВ

В свою очередь, Микки Богуславский отметил, что ему неизвестно о некоем заявлении Биньямина Нетаньяху об аннексии сектора Газа.

«Стараемся быть подключенными ко всем каналам новостей — подобного предложения не было. Сегодня города подвержены обстрелу — этого раньше не было никогда. Жилые районы обстреливают. Действий со стороны армии нет. Кроме того, начались погромы смешанных городов, где проживает арабское и еврейское население. Война идет на двух фронтах. С подачи ХАМАС выходит и арабское население. Война на улицах», — сообщил израильский политолог.

По его словам, палестинская группировка пытается сорвать переговоры между израильскими партиями. Арабская фракция впервые была готова принять участие в создании коалиции, однако это не нравится радикалам. Впрочем, часть арабского населения служит в армии, работает в госучреждениях. Никто не получит ничего положительного от конфликта, отметил гость студии.

В завершение Богуславский прокомментировал недавнюю трагедию в Казани. По его словам, в школах Израиля есть вооруженная охрана от муниципалитетов. Кроме того, даже несмотря на то, что большинство населения служило в армии, разрешение на оружие в стране сложно получить.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что движение ХАМАС заявило о нанесении удара по газовой платформе в Средиземноморье.