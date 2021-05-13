Индейцы Бразилии обратились к правозащитникам из-за действий правительства Болсонару

Бразилия, 13 мая. Власти Бразилии преследуют лидеров индейских общин из-за критики действий правительства представителями коренных народов. Об этом сообщают организации по защите прав человека в Бразилии.

В начале мая федеральная полиция начала расследование против главы крупнейшего координационного центра индейских общин APIB Соньи Гуажажары и индейского лидера из штата Рондония Алмира Суруи из-за информационных кампаний по повышению осведомленности об угрозах COVID-19 для коренных жителей Бразилии, ведущихся в социальных сетях. Гуажажара сняла документальный фильм «Марака — Чрезвычайная ситуация у индейцев», в котором она обвиняет правительство в совершении геноцида из-за отсутствия должных мер по защите индейцев.

Оба дела были закрыты, после того как федеральные судьи постановили, что основания для расследований отсутствуют, и охарактеризовали ситуацию как «незаконную и позорную».

#Brazilian federal judge halted investigation into #IndigenousLeader @GuajajaraSonia for criticizing #Bolsonaro’s administration, claiming that there was no evidence of a crime having been committed.#Indigenous voices will not be silenced!



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Однако основательница аналитического центра «Политика полностью» Натали Унтерстелл заявила, что данный случай показал то, как правительство поощряет насилие против индейцев.

«Президент и его министры постоянно негативно высказываются по отношению к коренным жителям. Это создает атмосферу насилия. Нам нужно противоядие против этого», — отметила Унтерстелл.

Гуажажара описала расследование, начатое против нее, как «попытку запугать ее и не допустить, чтобы она разоблачила бездействие правительства в период пандемии». Правительственная организация по делам индейцев Funai обвинила индейского лидера в распространении дезинформации.

Sonia Guajajara ⁦@GuajajaraSonia⁩ foi intimidada pela Polícia Federal. Quem a acusa? A Funai. https://t.co/zeUOcSpUZl — Debora Diniz (@Debora_D_Diniz) April 30, 2021

В ответ на расследование координационного центра индейских общин обратился с жалобой в Федеральный верховный суд Бразилии и в Межамериканскую комиссию по правам человека. В жалобе представители коренных народов обвинили правительство Жаира Болсонару в «преследовании» индейцев.

Унтерстелл отмечает, что многие другие индейских лидеры также получили повестки в суд за критику правительства.

«Это не отдельные случаи: других тоже вызывали в полицию в схожих обстоятельствах. Важно отметить, что уровень гражданской свободы в Бразилии сокращается», — сказала основательница аналитического центра «Политика полностью».

Расследования против Гуажажары и Суруи были начаты через несколько дней после того, как Болсонару обещал международному сообществу принять меры по защите прав коренных народов.

Под возрастающим международным давлением сократились темпы обезлесения в Амазонии и был начат диалог с общинами индейцев. Президент избрал более примирительный тон во время Саммита по климату в Вашингтоне.

Однако вскоре после этого Болсонару одобрил сокращение бюджета Министерства экологии на 24% и объявил о планах разрешить добычу полезных ископаемых на территориях индейцев. Марселу Шавьер, глава агентства по делам индейцев Funai, которое при Болсонару стало контролироваться правительством, поддержал позицию президента.