Индейцы Бразилии обратились к правозащитникам из-за действий правительства Болсонару

Бразилия, 13 мая. Власти Бразилии преследуют лидеров индейских общин из-за критики действий правительства представителями коренных народов. Об этом сообщают организации по защите прав человека в Бразилии.

В начале мая федеральная полиция начала расследование против главы крупнейшего координационного центра индейских общин APIB Соньи Гуажажары и индейского лидера из штата Рондония Алмира Суруи из-за информационных кампаний по повышению осведомленности об угрозах COVID-19 для коренных жителей Бразилии, ведущихся в социальных сетях. Гуажажара сняла документальный фильм «Марака — Чрезвычайная ситуация у индейцев», в котором она обвиняет правительство в совершении геноцида из-за отсутствия должных мер по защите индейцев.

Оба дела были закрыты, после того как федеральные судьи постановили, что основания для расследований отсутствуют, и охарактеризовали ситуацию как «незаконную и позорную».

